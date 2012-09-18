Необходимо выполнить работу по механике.

$25
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Закрыт3 заявки157 просмотров

Уважаемые фрилансеры, необходимо выполнить работу по Механике. Выполнять все задания в методичке, мои данные выделены желтым цветом.

Срок – 2 недели. Оформление строго по методичке.

Интересует также Ваша цена и срок, без этого заявки не рассматриваю.

13 лет назад
Mariya5
Мария 
40 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров