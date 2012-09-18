Уважаемые фрилансеры, необходимо выполнить работу по Механике. Выполнять все задания в методичке, мои данные выделены желтым цветом.

Срок – 2 недели. Оформление строго по методичке.

Интересует также Ваша цена и срок, без этого заявки не рассматриваю.