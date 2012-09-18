Корректировка отчета по практике

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Закрыт2 заявки122 просмотра

Нужно взять отчет по практике (Наталья Аверенкова_финансы) и на основании баланса добавить анализ в главу 4 как это сделано в правильном отчете.

13 лет назад
oxana1985
Ксения 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

degaden
42 года
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$30
4 дня

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degaden
42 года
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад