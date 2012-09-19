Курсовая работа по маркетингу

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт4 заявки118 просмотров

Курсовая работа (теория + практика)

Тема – "Анализ ассортимента и потребительских свойств товара" (на примере конкретной продукции)

Имеется методичка

Объем – 30-35 стр.

Оригинальность не менее 75% (система "Антиплагиат")

Дата сдачи – 4 октября 2012 года

Предложения отправлять на электронный ящик:

[email protected]

13 лет назад
ProStudents
Ольга 
49 лет
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров