Приватный проект для Зайцевой Натальи (Zum)

$50
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Завершен1 заявка138 просмотров

Приватный для Зайцевой Натальи (Zum): Курсовая работа по психологии практической частью

Введение, заключение, список литературы обязателен.

Список литературы не менее 25 источников.

Объем работы 35–40 страниц основного текста (не считая списка литературы и приложений)

Приложения обязательны 3–5 штук.

Ссылки квадратные на каждой второй странице.

Оригинальность работы 85% .

Методичку по оформлению и все пожелания вышлю выбранному специалисту.

Бюджет 50 USD

Оплата работы после успешной сдачи работы клиентом.

Возможные доработки и корректировки по заказу в течение не менее 3-ех месяцев.

Требуется качественная работа в соответствии с темой и рекомендациями по оформлению.

Срок сдачи работы до 27.09.2012 до 02 часов ночи МСК.

13 лет назад
Iskatel777
45 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Zum
57 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
$50
8 дней
Работа сделана на самом высоком уровне, все пожелания от клиента успешно выполнены! Как и прежде при работе с Натальей все рабочие вопросы решались оперативно! Отличный и надежный фрилансер!!!!!!!!!! +10 баллов!!! С уважением, Константин. "Настройте свой разум на победу и всегда идите до конца. Когда Вам нужно выжить, страх уходит с вашей дороги." Дэвид Блэйн
Только положительные впечатления от сотрудничества! Ни разу за все время не возникало неприятных ситуаций: всегда адекватное и доброжелательное сопровождение проекта. Константин, спасибо!

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Zum
57 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад