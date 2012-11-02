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Приватный проект для Зайцевой Натальи (Zum)
Приватный для Зайцевой Натальи (Zum): Курсовая работа по психологии практической частью
Введение, заключение, список литературы обязателен.
Список литературы не менее 25 источников.
Объем работы 35–40 страниц основного текста (не считая списка литературы и приложений)
Приложения обязательны 3–5 штук.
Ссылки квадратные на каждой второй странице.
Оригинальность работы 85% .
Методичку по оформлению и все пожелания вышлю выбранному специалисту.
Бюджет 50 USD
Оплата работы после успешной сдачи работы клиентом.
Возможные доработки и корректировки по заказу в течение не менее 3-ех месяцев.
Требуется качественная работа в соответствии с темой и рекомендациями по оформлению.
Срок сдачи работы до 27.09.2012 до 02 часов ночи МСК.
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