Написание мини-книги, дипломной работы, статей.

Студия продающих текстов (СПТ) ищет ответственного исполнителя.

Выполнения заказа для нашего клиента – написание мини-книги на заданную тему.

Мини-книга: это книга в формате- рекомендации, небольшого отчета, практического пособия. В мини-книге даются простые практические советы, которые помогают читателю решить какую- то его проблему. Размер мини-книги примерно страниц 20 – 40 .

Цель: сбор, анализ контента по теме работы, с последующим оформлением данной информации в мини-книгу.

Задача:

Собрать информацию по теме.

Проанализировать информацию, разработать оптимальную структуру книги.

Набросать черновик, проверить на уникальность контента, отправить на ознакомление СПТ

Переработать и отредактировать текст, согласно замечаниям и комментариям СПТ.

Утвердить в СПТ готовый вариант мини-книги.

Результат:

- структурированный материал по теме.

- утвержденный заказчиком вариант мини-книги по теме.

Требования к исполнителю:

- умение работать с информацией: поиск, анализ, структурирование.

- опыт работы по написанию серий статей, дипломов, рефератов, книг.

- умение писать эмоциональным, простым, доступным языком. Минимум шаблонов и клише.

- список тем, которые использовали или которые интересны

- примеры работ.

Надеемся найти исполнителей для долгосрочного сотрудничества в аналогичных проектах.