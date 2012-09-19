предмет - Экономика организации ТЕМА " Планирование финансовых результатов деятельности организации (на примере предприятия занимающегося автомобильным транспортом) строго по заданию - см. файл. СРОК - 29 сентября. ...
Написание мини-книги, дипломной работы, статей.
Студия продающих текстов (СПТ) ищет ответственного исполнителя.
Выполнения заказа для нашего клиента – написание мини-книги на заданную тему.
Мини-книга: это книга в формате- рекомендации, небольшого отчета, практического пособия. В мини-книге даются простые практические советы, которые помогают читателю решить какую- то его проблему. Размер мини-книги примерно страниц 20 – 40 .
Цель: сбор, анализ контента по теме работы, с последующим оформлением данной информации в мини-книгу.
Задача:
Собрать информацию по теме.
Проанализировать информацию, разработать оптимальную структуру книги.
Набросать черновик, проверить на уникальность контента, отправить на ознакомление СПТ
Переработать и отредактировать текст, согласно замечаниям и комментариям СПТ.
Утвердить в СПТ готовый вариант мини-книги.
Результат:
- структурированный материал по теме.
- утвержденный заказчиком вариант мини-книги по теме.
Требования к исполнителю:
- умение работать с информацией: поиск, анализ, структурирование.
- опыт работы по написанию серий статей, дипломов, рефератов, книг.
- умение писать эмоциональным, простым, доступным языком. Минимум шаблонов и клише.
- список тем, которые использовали или которые интересны
- примеры работ.
Надеемся найти исполнителей для долгосрочного сотрудничества в аналогичных проектах.
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