Теоретический вопрос + задача, выделены в методичке. Объем 15-20 страниц. Срок - к 24 сентября, понедельник. Задача желательно к 15-00 завтра, 21 сентября. Оплата 800 руб.
Курсовая бухучет/финансы/экономика
предмет - Экономика организации
ТЕМА " Планирование финансовых результатов деятельности организации (на примере предприятия занимающегося автомобильным транспортом)
строго по заданию - см. файл.
СРОК - 29 сентября.
Уважаемые авторы, заполняйте заявку грамотно, что бы вас можно было выбрать исполнителем работы (указывайте цену и сроки)
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