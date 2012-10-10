Курсовая бухучет/финансы/экономика

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Завершен3 заявки145 просмотров

предмет - Экономика организации

ТЕМА " Планирование финансовых результатов деятельности организации (на примере предприятия занимающегося автомобильным транспортом)

строго по заданию - см. файл.

СРОК - 29 сентября.

Уважаемые авторы, заполняйте заявку грамотно, что бы вас можно было выбрать исполнителем работы (указывайте цену и сроки)

13 лет назад
AMC
47 лет
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

IvariKo
Ирина 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
$50
7 дней
Спасибо за вовремя сделанную курсовую. Рекомендую всем и будем работать еще!
Спасибо за приятное сотрудничество!

Заявки фрилансеров

IvariKo
Ирина 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад