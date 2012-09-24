Курсовая конституционное право

Выполнить до 20.00 мск 23 сентября

Антиплагиат 1-3 вопрос от 60%

тема Конституционное право

План

1. Понятие и общая характеристика гражданства Российской Федерации. Порядок приобретения и прекращения гражданства Российской Федерации.

2.Полномочные органы, ведающие делами о гражданстве Российской Федерации.

3. Деятельность органов внутренних дел в решении вопросов, связанных с гражданством Российской Федерации.

4. ЗАДАЧА

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Гусев был выдвинут кандидатом от Демократической партии России в Государственный Совет Республики Татарстан – республиканский парламент. Республиканская избирательная комиссия в Казани отказалась регистрировать этого кандидата, поскольку он проживал не в Татарстане, а в Москве. Депутат обжаловал отказ в Центральную избирательную комиссию, мотивируя тем, что прописан в г. Казани и не имеет даже временной регистрации в г. Москве, а в случае его избрания депутатом Государственного Совета Республики Татарстан сложит свои депутатские полномочия в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации.

Как должна решить данный вопрос Центральная избирательная комиссия? Обоснуйте свой ответ в соответствии с федеральным законодательством.

Тест 1

По степени определенности нормы конституционного права могут быть:

- диспозитивными

- обязывающими

- процессуальными

- неопределенными

Тест 2

Особенностями конституционных норм являются:

- особая правовая охрана

- обязательность их издания

- закрепление их в тексте конституционных законов

- необходимость их знания всеми гражданами

Тест 3

Иностранные граждане, находящиеся в качестве пассажиров на борту круизных судов и прибывающие в Российскую Федерацию через морские и речные порты, могут находится без визы на территории Российской Федерации:

- 24 ч;

- не более 24 ч;

- не более 72 ч;

- 48 ч;

- 72 ч.