Работу выполнить до 20.00мск 23 сентября. Четко по пунктам раскрыть суть вопросов. тема Государственная служба в ОВД 1. Взаимосвязь службы в органах внутренних дел, государственной службы иных видов и муниципальной службы. ...
Курсовая конституционное право
Выполнить до 20.00 мск 23 сентября
Антиплагиат 1-3 вопрос от 60%
тема Конституционное право
План
1. Понятие и общая характеристика гражданства Российской Федерации. Порядок приобретения и прекращения гражданства Российской Федерации.
2.Полномочные органы, ведающие делами о гражданстве Российской Федерации.
3. Деятельность органов внутренних дел в решении вопросов, связанных с гражданством Российской Федерации.
4. ЗАДАЧА
Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Гусев был выдвинут кандидатом от Демократической партии России в Государственный Совет Республики Татарстан – республиканский парламент. Республиканская избирательная комиссия в Казани отказалась регистрировать этого кандидата, поскольку он проживал не в Татарстане, а в Москве. Депутат обжаловал отказ в Центральную избирательную комиссию, мотивируя тем, что прописан в г. Казани и не имеет даже временной регистрации в г. Москве, а в случае его избрания депутатом Государственного Совета Республики Татарстан сложит свои депутатские полномочия в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации.
Как должна решить данный вопрос Центральная избирательная комиссия? Обоснуйте свой ответ в соответствии с федеральным законодательством.
Тест 1
По степени определенности нормы конституционного права могут быть:
- диспозитивными
- обязывающими
- процессуальными
- неопределенными
Тест 2
Особенностями конституционных норм являются:
- особая правовая охрана
- обязательность их издания
- закрепление их в тексте конституционных законов
- необходимость их знания всеми гражданами
Тест 3
Иностранные граждане, находящиеся в качестве пассажиров на борту круизных судов и прибывающие в Российскую Федерацию через морские и речные порты, могут находится без визы на территории Российской Федерации:
- 24 ч;
- не более 24 ч;
- не более 72 ч;
- 48 ч;
- 72 ч.
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