Курсовой проект. Задание во вложении. Варант 2.
Курсовая госслужба
Работу выполнить до 20.00мск 23 сентября.
Четко по пунктам раскрыть суть вопросов.
тема Государственная служба в ОВД
1. Взаимосвязь службы в органах внутренних дел, государственной службы иных видов и муниципальной службы.
2. Порядок применения дисциплинарных взысканий в органах внутренних дел Российской Федерации.
3. Практическое задание. Составьте общий перечень необходимых документов при привлечении сотрудника к дисциплинарной ответственности. По произвольной фабуле (ф.и.о., должность сотрудника, основания и т.д.) подготовьте документы (в т.ч. заполните соответствующие бланки) и проект приказа начальника органа внутренних дел о наказании сотрудника в виде увольнения из органов внутренних дел.
Задача. Сотрудник органов внутренних дел Российской Федерации капитан полиции С. выехал для проведения отпуска из г. Москвы в Республику Алтай. При совершении конного похода он упал с лошади и повредил ногу. Сообщение о своей болезни С. направил телеграммой в адрес начальника отдела внутренних дел, где он проходит службу.
Вопрос: каковы обязательные и возможные действия руководства ОВД и С., предусмотренные законодательством для данной ситуации.)
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