Курсовая госслужба

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Работу выполнить до 20.00мск 23 сентября.

Четко по пунктам раскрыть суть вопросов.

тема Государственная служба в ОВД

1. Взаимосвязь службы в органах внутренних дел, государственной службы иных видов и муниципальной службы.

2. Порядок применения дисциплинарных взысканий в органах внутренних дел Российской Федерации.

3. Практическое задание. Составьте общий перечень необходимых документов при привлечении сотрудника к дисциплинарной ответственности. По произвольной фабуле (ф.и.о., должность сотрудника, основания и т.д.) подготовьте документы (в т.ч. заполните соответствующие бланки) и проект приказа начальника органа внутренних дел о наказании сотрудника в виде увольнения из органов внутренних дел.

Задача. Сотрудник органов внутренних дел Российской Федерации капитан полиции С. выехал для проведения отпуска из г. Москвы в Республику Алтай. При совершении конного похода он упал с лошади и повредил ногу. Сообщение о своей болезни С. направил телеграммой в адрес начальника отдела внутренних дел, где он проходит службу.

Вопрос: каковы обязательные и возможные действия руководства ОВД и С., предусмотренные законодательством для данной ситуации.)

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13 лет назад
tvoiaelena
Елена 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

IvariKo
Ирина 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
$30
2 дня
Ирина выполнила срочный заказ на отлично! Большое спасибо!
Очень приятное сотрудничество. Замечательный заказчик!

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IvariKo
Ирина 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад