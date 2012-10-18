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Дипломная бух. учет анализ и аудит
на тему: БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОРГАНИЗАЦИИ
(на примере ООО «ПромСервис»)
ОГЛАВЛЕНИЕ
введение
1 Финансовые результаты как объект бухгалтерского учета
1.1 Экономическая характеристика ООО «ПромСервис»
1.2 Система нормативного регулирования бухгалтерского учета финансовых результатов
1.3 Состав объектов бухгалтерского учета, определяемых как финансовые результаты и их классификация
2 Бухгалтерский учет формирования финансовых результатов в ООО «ПромСервис»
2.1 Учет финансовых результатов от обычных видов деятельности
2.2 Учет формирования финансовых результатов от прочей деятельности
3 Анализ формирования финансовых результатов
3.1 Значение, задачи и информационное обеспечение анализа финансовых результатов
3.2 Сравнительная оценка методик анализа финансовых результатов
3.3 Анализ прибыли ООО «ПромСервис»
4 Автоматизация бухгалтерского учета и анализа формирования финансовых результатов
нужно план сделать
Заключение
Список использованной литературы
данных нет предприятия
срок 28-29 сентября
оригинальность не менее 80%
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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