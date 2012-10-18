Дипломная бух. учет анализ и аудит

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на тему: БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОРГАНИЗАЦИИ

(на примере ООО «ПромСервис»)

ОГЛАВЛЕНИЕ

введение

1 Финансовые результаты как объект бухгалтерского учета

1.1 Экономическая характеристика ООО «ПромСервис»

1.2 Система нормативного регулирования бухгалтерского учета финансовых результатов

1.3 Состав объектов бухгалтерского учета, определяемых как финансовые результаты и их классификация

2 Бухгалтерский учет формирования финансовых результатов в ООО «ПромСервис»

2.1 Учет финансовых результатов от обычных видов деятельности

2.2 Учет формирования финансовых результатов от прочей деятельности

3 Анализ формирования финансовых результатов

3.1 Значение, задачи и информационное обеспечение анализа финансовых результатов

3.2 Сравнительная оценка методик анализа финансовых результатов

3.3 Анализ прибыли ООО «ПромСервис»

4 Автоматизация бухгалтерского учета и анализа формирования финансовых результатов

нужно план сделать

Заключение

Список использованной литературы

данных нет предприятия

срок 28-29 сентября

оригинальность не менее 80%

13 лет назад
kira90
Анна 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
282 отзыва(-11)

Выбранный исполнитель

bringlight
39 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$150
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bringlight
39 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад