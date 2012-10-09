Курсовая, приватно для aksi1

$28
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Завершен2 заявки130 просмотров

требования в файле

срок 27 сентября

анти 85%

цена 900 рублей

13 лет назад
seni4ka
Елена 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

aksi1
Мария 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад
$30
6 дней
Мария один из лучших авторов на данном сайте, все выполнено отлично, как обычно
Спасибо за работу, только 10+. Маша

Заявки фрилансеров

aksi1
Мария 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад