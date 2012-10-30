Диплом прикладная информатика в экономике

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Завершен4 заявки172 просмотра

Тема Разработка автоматизированной клиентской части системы "клиент-почта" для ФГУП Почта России

срок 1 октября

оригинальность не менее 75%

все методички в приложении

13 лет назад
kira90
Анна 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
282 отзыва(-11)

Выбранный исполнитель

serj1984
Сергей 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$250
7 дней
Автор на 100 баллов, Спасибо за работу!
Спасибо за предоставленную работу. С удовольствием продолжу сотрудничество

Заявки фрилансеров

serj1984
Сергей 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад