Модели управления производством

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Темы лабораторных работ

Моделирование работы конвейера с обработкой данных на Excel.

Исследование оптимальной модели теплообменника.

Расчет и исследование тарельчатой колонны.

Расчет методом динамического программирования каскада биохимических реакторов.

Задача на взаимодействие приложений, включающих SCADA - систему.

Необходимое программное обеспечение и информационные материалы

SCADA - система(минимально: Advantech Genie, версия 3.04).

Microsoft Office.

Электронное пособие (каталог с дистрибутивами и информационными материалами)

Файл Genie_rus.pdf, с подробным описанием SCADA - системы Genie.

13 лет назад
einsteindiploms
Валерий 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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