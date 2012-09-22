практика по специальности - менеджер в турфирме ООО "Гелиос" нужно сделать по заданию + расписать дневник по дням с 27 мая по 27 июня анти- 75% Срок - ...
Модели управления производством
Темы лабораторных работ
Моделирование работы конвейера с обработкой данных на Excel.
Исследование оптимальной модели теплообменника.
Расчет и исследование тарельчатой колонны.
Расчет методом динамического программирования каскада биохимических реакторов.
Задача на взаимодействие приложений, включающих SCADA - систему.
Необходимое программное обеспечение и информационные материалы
SCADA - система(минимально: Advantech Genie, версия 3.04).
Microsoft Office.
Электронное пособие (каталог с дистрибутивами и информационными материалами)
Файл Genie_rus.pdf, с подробным описанием SCADA - системы Genie.
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