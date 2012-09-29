Нужно сделать работу по дисциплине "Практикум по процессуальным документам уголовного дела" Заполнить бланки документов. Срок - к 29 сентября. Оплата - 800 руб.
Отчет по практике менеджмент
практика по специальности - менеджер в турфирме ООО "Гелиос"
нужно сделать по заданию + расписать дневник по дням с 27 мая по 27 июня
анти- 75%
Срок - до 24 сентября утро 10 ч. по Москве
Уважаемые авторы, заполняйте заявку грамотно, что бы вас можно было выбрать исполнителем работы (указывайте цену
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