Отчет по практике менеджмент

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Завершен3 заявки130 просмотров

практика по специальности - менеджер в турфирме ООО "Гелиос"

нужно сделать по заданию + расписать дневник по дням с 27 мая по 27 июня

анти- 75%

Срок - до 24 сентября утро 10 ч. по Москве

Уважаемые авторы, заполняйте заявку грамотно, что бы вас можно было выбрать исполнителем работы (указывайте цену

13 лет назад
AMC
47 лет
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
$30
2 дня
Хорошая работа, как и всегда. Работаем и далее :)!
Спасибо Вам, Екатерина, за человечность и высокий профессионализм. +100

Заявки фрилансеров

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад