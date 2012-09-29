Отчет по практике менеджмент

практика по специальности - менеджер в турфирме ООО "Гелиос"

нужно сделать по заданию + расписать дневник по дням с 27 мая по 27 июня

анти- 75%

Срок - до 24 сентября утро 10 ч. по Москве

Уважаемые авторы, заполняйте заявку грамотно, что бы вас можно было выбрать исполнителем работы (указывайте цену