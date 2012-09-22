Курсовая работа

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Закрыт7 заявок131 просмотр

Тема и требования к содержанию - в прилагаемой методичке.

Антиплагиат - не менее 75%.

Дополнительные требования:

- название анализируемого региона - исполнителю,

- анализ должен осуществляться на основе актуальных данных,

- используемая литература - 2008-2012 г.г.

13 лет назад
linet
Елена 
50 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
11 отзывов(-1)

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