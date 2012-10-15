Отчет по практике по туризму

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Завершен7 заявок127 просмотров

Задание во вложении.

Анти - от 80%!

Нужно быстро.

13 лет назад
totnsk
38 лет
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
$50
1 день
Елена выполнила в крайне сжатые сроки хорошую работ. У преподавателя замечаний не возникло.
Уже не первый год работаю с Екатериной и регулярно убеждаюсь в ее искренности, честности и профессионализме!

Заявки фрилансеров

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад