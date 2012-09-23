Диплом Отечественная история

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Тема: Институт присяжных поверенных в дореволюционной России 1864 – 1917 гг.

Объем работы 100-110 стр

срок- 15 октября (главы 1 - 2);

оригинальность не менее 75%

План:

Глава 1 Судебная реформа 1864 г. и создание института присяжных поверенных

1.1. Разработка реформы;

1.2. Введение Судебных Уставов 1864 года;

1.3. Реализации на практике уставов 1864 г. (где и когда были созданы судебные палаты, созданы Советы присяжных поверенных).

Глава 2. Законодательное регулирование деятельности присяжных поверенных

2.1. Присяжные поверенные в Судебных Уставах 1864 г.;

2.2. Изменения в законодательстве о присяжных поверенных 1864 – 1917.

13 лет назад
kira90
Анна 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
282 отзыва(-11)

Выбранный исполнитель

nat-taniya
Наталья 
47 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$200
15 дней

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nat-taniya
Наталья 
47 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад