Диплом общая психология

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Завершен5 заявок137 просмотров

Тема Феномен со-зависимости и пути его преодоления в супружеских парах

объем 60-70 стр

оригинальность не менее 80%

срок 7 октября

в дипломную работу должно входить исследование (не менее 30 человек, т.е. 15 супружеских пар).

13 лет назад
kira90
Анна 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
282 отзыва(-11)

Выбранный исполнитель

Onli-ok
52 года
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
$150
14 дней
Спасибо за диплом написано все по требованиям и в срок.
Заказчик со знаком качества!!! + 10!!!

Заявки фрилансеров

Onli-ok
52 года
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад