Дипломная по дисциплине рынок ценных бумаг

Тема "Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг и пути повышения ее финансовой эффективности на примере ЗАО"РОСТА".

Объем работы (стр) Дипломная- не менее 70стр.+приложения=около 80

Дата выполнения Практика-до 25.10.2012, Дипломная работа-по главам(1 и 2 главы до 25.10.2012),к 20 ноября.

методичка на сайте МФЮА

прикреплены задание и план дипломной работы, дипломная работа - прототип, презентация об оформлении работы (хотя оформлять Вы должны в соответствии с методичкой).

Диплом-прототип о банке. финансовая компания, имеющая лицензию на профдеятельность ФСФР