Диплом по бухучету/экономике/финансам

предмет - экономика в машиностроении.

Тема "Совершенствование системы стимулирования труда работников машиностроительного предприятия (на примере ООО "Атол"). Организация гипотетическая (вымышленна)- сфера деятельности - машиностроение.

анти - 80 % и выше. все строго по м.у.

Срок исполнения диплома - 1 месяц. (сначала план, далее по главам - вышлю график)

нужен также отчет по практике (по данному диплому и организации). строго по м.у. Отчет нужен к 29 сентября.

Уважаемые авторы, заполняйте заявку грамотно, что бы вас можно было выбрать исполнителем работы (указывайте цену и сроки)