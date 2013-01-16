Диплом по бухучету/экономике/финансам

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен4 заявки149 просмотров

предмет - экономика в машиностроении.

Тема "Совершенствование системы стимулирования труда работников машиностроительного предприятия (на примере ООО "Атол"). Организация гипотетическая (вымышленна)- сфера деятельности - машиностроение.

анти - 80 % и выше. все строго по м.у.

Срок исполнения диплома - 1 месяц. (сначала план, далее по главам - вышлю график)

нужен также отчет по практике (по данному диплому и организации). строго по м.у. Отчет нужен к 29 сентября.

Уважаемые авторы, заполняйте заявку грамотно, что бы вас можно было выбрать исполнителем работы (указывайте цену и сроки)

13 лет назад
AMC
47 лет
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

IvariKo
Ирина 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
$230
30 дней
++++. Хорошая работа!
Спасибо за приятное сотрудничество!

Заявки фрилансеров

IvariKo
Ирина 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад