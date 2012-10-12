Курсовая Теория государства и права-4

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен6 заявок105 просмотров

тема - Цель в праве

срок 2 октября

оригинальность не менее 75%

13 лет назад
kira90
Анна 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
282 отзыва(-11)

Выбранный исполнитель

aksi1
Мария 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад
$15
6 дней
+100 баллов
Спасибо за работу, все отлично.

Заявки фрилансеров

aksi1
Мария 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад