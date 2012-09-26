требования прикреплены объем 85-90 +приложения антиплагиат 85% срок до 1 ноября частями 5500 рублей диплом+речь+раздаточный материал оплата ...
Автор работ по программированию
Приглашаем к сотрудничеству квалифицированных специалистов для помощи в выполнении контрольных, курсовых, дипломных и любых других видов учебных работ по программированию. (php, С++, Delphi)
Спрашивая с исполнителей высокого качества и уникальности работ, мы обеспечиваем их достойным заработком.
Требования:
Оконченное высшее образование;
опытный пользователь ПК;
свободный доступ в интернет.
Оплата производится 2 раза в месяц на электронный кошелек.
Организация: ООО "Ворк"
Персона для контактов: Евдокимова Алёна
Телефон: +7 (383) 233-04-33
ICQ: 616427221
Эл. почта: [email protected]
Web-сайт: http://www.work5.ru
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