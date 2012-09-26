Автор работ по программированию

Приглашаем к сотрудничеству квалифицированных специалистов для помощи в выполнении контрольных, курсовых, дипломных и любых других видов учебных работ по программированию. (php, С++, Delphi)

Спрашивая с исполнителей высокого качества и уникальности работ, мы обеспечиваем их достойным заработком.

Требования:

Оконченное высшее образование;

опытный пользователь ПК;

свободный доступ в интернет.

Оплата производится 2 раза в месяц на электронный кошелек.

Организация: ООО "Ворк"

Персона для контактов: Евдокимова Алёна

Телефон: +7 (383) 233-04-33

ICQ: 616427221

Эл. почта: [email protected]

Web-сайт: http://www.work5.ru