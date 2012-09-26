Автор работ по программированию

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Закрыт1 заявка88 просмотров

Приглашаем к сотрудничеству квалифицированных специалистов для помощи в выполнении контрольных, курсовых, дипломных и любых других видов учебных работ по программированию. (php, С++, Delphi)

Спрашивая с исполнителей высокого качества и уникальности работ, мы обеспечиваем их достойным заработком.

Требования:

Оконченное высшее образование;

опытный пользователь ПК;

свободный доступ в интернет.

Оплата производится 2 раза в месяц на электронный кошелек.

Организация: ООО "Ворк"

Персона для контактов: Евдокимова Алёна

Телефон: +7 (383) 233-04-33

ICQ: 616427221

Эл. почта: [email protected]

Web-сайт: http://www.work5.ru

DelphiPHP
13 лет назад
work5
Алёна 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад

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