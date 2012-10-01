Курсовая по теплоснабжению

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен2 заявки115 просмотров

выполнить курсовую работу по теплоснабжению ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ГОРОДОВ

материалы вышлю на почту исполнителю

срок 7 дней

13 лет назад
antoshka
Елена 
49 лет
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

shiman-nastya
Анастасия 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад
$60
3 дня
Хороший автор- хороший результат. Качественно и в срок. Спасибо!!
Рада, что познакомилась с Еленой. Понятное задание, всегда на связи, оплата своевременная. Спасибо, Елена!

Заявки фрилансеров

shiman-nastya
Анастасия 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад