shiman-nastya

Анастасия shiman-nastya

 
38 летРоссия/Оренбург
11 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Работа с текстом, в AutoCAD, написание работ по педагогике, психологии

Закончила:

1. Оренбургский Государственный университет (2008-2012 гг.) по специальности ТГиВ ("Теплогазоснабжение и вентиляция").

2. Оренбургский Государственный Аграрный университет (2002-2008 гг.) по специальности "Финансы и Кредит".

3. Орский Гуманитарно-Технологический институт (филиал ОГУ) 2002-2007 гг. по специальности "Биология" (красный диплом)

На данный момент работаю в архитектурно-конструкторской фирме с мая 2012 года.

С 2008 года пишу работы на заказ. Около 2 лет (2008-2010 гг.) проработала в фирме по написанию Дипломов, Курсовых, контрольных работ.

AutoCAD
Отзывы заказчиков
totnsk
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Теплоснабжение предприятий - курсовая работа
Рекомендую Анастасию как ответственного, грамотного специалиста. Спасибо!
tvoiaelena
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
$13
10 баллов
11 лет назад
Реферат по истории ОВД
Спасибо за отличную работу!
tvoiaelena
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Реферат по русскому языку
Спасибо за отличную работу, выполненную в кратчайшие сроки!
Спасибо, Елена. Не первый раз сотрудничаем и снова удачно. Желаю вам успехов и побольше заказов!!!
Ответный отзыв
BagiraBlack
Наталья 
61 годРоссия
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Курсовая работа по котельным установкам
Сотрудничество мне понравилось. Спасибо за работу.
Спасибо за заказ, оплату и отзыв.
Ответный отзыв
tovkaleva
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
год назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Реферат
Работу приняли без замечаний, спасибо!
Спасибо за заказ, оплату и отзыв!
Ответный отзыв
Рефераты, Курсовые и Дипломы
16 отзывов
от $10
от 5 дней
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга