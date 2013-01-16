Анастасия shiman-nastyashiman-nastya
38 летРоссия/Оренбург
11 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Работа с текстом, в AutoCAD, написание работ по педагогике, психологии
Закончила:
1. Оренбургский Государственный университет (2008-2012 гг.) по специальности ТГиВ ("Теплогазоснабжение и вентиляция").
2. Оренбургский Государственный Аграрный университет (2002-2008 гг.) по специальности "Финансы и Кредит".
3. Орский Гуманитарно-Технологический институт (филиал ОГУ) 2002-2007 гг. по специальности "Биология" (красный диплом)
На данный момент работаю в архитектурно-конструкторской фирме с мая 2012 года.
С 2008 года пишу работы на заказ. Около 2 лет (2008-2010 гг.) проработала в фирме по написанию Дипломов, Курсовых, контрольных работ.
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
11 лет назад
Рекомендую Анастасию как ответственного, грамотного специалиста. Спасибо!
$13
10 баллов
11 лет назад
Спасибо за отличную работу!
$10
10 баллов
11 лет назад
Спасибо за отличную работу, выполненную в кратчайшие сроки!
Ответный отзыв
Спасибо, Елена. Не первый раз сотрудничаем и снова удачно. Желаю вам успехов и побольше заказов!!!
$50
10 баллов
11 лет назад
Сотрудничество мне понравилось. Спасибо за работу.
Ответный отзыв
Спасибо за заказ, оплату и отзыв.
$10
10 баллов
11 лет назад
Работу приняли без замечаний, спасибо!
Ответный отзыв
Спасибо за заказ, оплату и отзыв!
Рефераты, Курсовые и Дипломы
16 отзывов
от $10
от 5 дней
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга