Работа с текстом, в AutoCAD, написание работ по педагогике, психологии

Закончила:

1. Оренбургский Государственный университет (2008-2012 гг.) по специальности ТГиВ ("Теплогазоснабжение и вентиляция").

2. Оренбургский Государственный Аграрный университет (2002-2008 гг.) по специальности "Финансы и Кредит".

3. Орский Гуманитарно-Технологический институт (филиал ОГУ) 2002-2007 гг. по специальности "Биология" (красный диплом)

На данный момент работаю в архитектурно-конструкторской фирме с мая 2012 года.

С 2008 года пишу работы на заказ. Около 2 лет (2008-2010 гг.) проработала в фирме по написанию Дипломов, Курсовых, контрольных работ.