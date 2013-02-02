Реферат по русскому языку

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Предмет, дисциплина: русский язык

Тема работы: Просторечие как своеобразие. Проявление языковой игры.

Тип работы: Реферат

Содержание: Теория

Объем работы: 15

Срок выполнения: до 2 дней

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11 лет назад
tvoiaelena
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
shiman-nastya
Анастасия 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 лет назад
$10
2 дня
Спасибо за отличную работу, выполненную в кратчайшие сроки!
Спасибо, Елена. Не первый раз сотрудничаем и снова удачно. Желаю вам успехов и побольше заказов!!!