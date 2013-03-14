Диплом 2 глава

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен2 заявки236 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Тема «Проблема развития татарской эстрады в урало — сибирсом регионе»

Есть первая глава, автор отказался писать вторую главу, поэтому очень нужна помощь! Цена любая, есть план.

11 лет назад
tovkaleva
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
год назад
Выбранный исполнитель
Nat13
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад
$100
5 дней
Сотрудничеством довольна. Наталья очень ответственный и грамотный исполнитель.
Спасибо за интересный проект. Валентина - один из немногих заказчиков, которые не ставят себя на позицию "супер-начальника", а работают с исполнителем, непосредственно, с точки зрения партнерства. Приятное общение, полная оплата. Рекомендую.