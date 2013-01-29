Курсовая - Экономический анализ гостиницы

Добрый день! Необходимо написать статью с новым математическим алгоритмом и методом обнаружения руткит (rootkit) под Windows. Метод должен быть хорошим, уникальным и МАТЕМАТИЧЕСКИМ. Требования: 1. Алгоритм и метод должны быть новыми (ранее не описанные) 2. Статья должна быть уникальной (Нигде ...