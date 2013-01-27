Магистерская диссертация - педагогика

предмет: педагогика и методика преподавания

магистерская диссертация (диплом магистра)

тема:Дистанционное сопровождение учебной дисциплины "Технология обработки пищевой продукции" для бакалавров по направлению "Технологическое образование"

объем 100-150 страниц заказчик назвал около 130 стр)

антиплагиат не менее 75% уникальности

это по общим данным

также есть данные, которые могут помочь при написании данной

работы: 3 примера работ, 3 статьи, на которые нужно ссылаться, а также еще разные документы, принесенные заказчицей в помощь автору.

цель работы - разработать дистанционное сопровождение учебному

процессу (оно разработано, нужно описать эти разработки).

1 глава представляет из себя практически тоже самое, что и в 1 главе

докторской по математике (во вложении), только она должны быть немного

проще

2 глава - о том, как использовали разработанное дистанционное

сопровождение. на ком применили, как, результаты и выводы

пока что по данным - это все

по срокам с заказчиком договорились, что в ближайшую неделю ждем план

работы, который она будет согласовывать с руководителем. но в силу

того, что первая глава всяко будет такой, какая она есть в

представленном примере, то ее уже можно писать (срок первой главы

ориентировочно середина февраля) и далее уже как пойдет

Срок написания работы 3 месяца, не более