Магистерская диссертация - педагогика

срочно нужна работа 75-100 стр. Возможно есть наработанный материал? «Менеджмент»
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
предмет: педагогика и методика преподавания
магистерская диссертация (диплом магистра)
тема:Дистанционное сопровождение учебной дисциплины "Технология обработки пищевой продукции" для бакалавров по направлению "Технологическое образование"
объем 100-150 страниц заказчик назвал около 130 стр)
антиплагиат не менее 75% уникальности
это по общим данным
также есть данные, которые могут помочь при написании данной
работы: 3 примера работ, 3 статьи, на которые нужно ссылаться, а также еще разные документы, принесенные заказчицей в помощь автору.
цель работы - разработать дистанционное сопровождение учебному
процессу (оно разработано, нужно описать эти разработки).
1 глава представляет из себя практически тоже самое, что и в 1 главе
докторской по математике (во вложении), только она должны быть немного
проще
2 глава - о том, как использовали разработанное дистанционное
сопровождение. на ком применили, как, результаты и выводы
пока что по данным - это все
по срокам с заказчиком договорились, что в ближайшую неделю ждем план
работы, который она будет согласовывать с руководителем. но в силу
того, что первая глава всяко будет такой, какая она есть в
представленном примере, то ее уже можно писать (срок первой главы
ориентировочно середина февраля) и далее уже как пойдет
Срок написания работы 3 месяца, не более
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