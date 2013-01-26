Глава курсовой по иностр. инвестициям

$25
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка100 просмотров
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Необходимо проанализировать прилагаемую литературу и написать главу на 7 страниц (ровно) формата А4*.

Срок 3-4 дня.

Наименование главы - "Анализ состояния СЭЗ в современной экономике". Нужно будет отобрать статистическую информацию (общее количество, ключевые регионы, показатели) и центральную информацию, описывающее общее состояние СЭЗ.

Литература для анализа: страницы 21-81 ОЭЗ (Приходько, Воловик) (передам). Ваши источники также приветствуются.

Знание английского будет преимуществом; для анализа будут также предоставлены международные отчеты.

11 лет назад
Nodif
Азат 
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
aksi1
Мария 
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад
$25
4 дня