Переписать курсовую по англ. более легким языком

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт2 заявки149 просмотров
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ВСем привет есть тут курсовая работа по английскому нужно СРОЧНО СЕГОДНЯ :) переписать ее на более легкую по содержанию. Файл курсовой прилагаю. Пишите цены и срок (макс 1 день :)

11 лет назад
my_killer
Максим 
41 годРоссия
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад