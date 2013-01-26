Бухгалтерский учет денежных средств

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт5 заявок142 просмотра
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Добрый день! Интересуют стоимость и сроки выполнения дипломной работы по теме проекта.

План во вложении.

Желательно поэтапная сдача (по главам), с последующей доработкой по замечаниям руководителя.

Конкретные сроки обсудим с исполнителем.

11 лет назад
PresAlexandr
33 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
alinal
Ольга 
46 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
11 лет назад
$190
20 дней