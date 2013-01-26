Реферат срочно

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт2 заявки158 просмотров
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Необходимо написать реферат: введение, 1 глава, состоящая из 2 параграфов, заключение, библиография

Объем 15 стр. Оригинальность не менее 75%

Тема:Экономический риск.

Пишите срок исполнения, тот, в который готовы уложиться!

11 лет назад
gadla
49 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
2 года назад