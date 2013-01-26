Реферат срочно

Нужен реферат на тему "Идентификация и регистрация компонентов в модели приложения для их повторного использования", с последующими доработками замечаний если таковые будут. • Реферат может быть написан на русском или английском языке и должен быть представлен как ...
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Необходимо написать реферат: введение, 1 глава, состоящая из 2 параграфов, заключение, библиография
Объем 15 стр. Оригинальность не менее 75%
Тема:Экономический риск.
Пишите срок исполнения, тот, в который готовы уложиться!
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