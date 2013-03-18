Дипломная работа

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Необходимо выполнить дипломную работу на тему «Формирование и реализация проекта создания инновационного предприятия малого бизнеса на примере ... ». План работы:
1. Перспективы развития инновационной деятельности на малых предприятиях.
1.1. Состояние и тенденции развития малого бизнеса в РФ.
1.2. Управление инновационной деятельностью на малых предприятиях.
1.3. Обоснование применимости стратегического подхода при создании и управлении малым инновационным предприятием.
2. Разработка проекта создания инновационного предприятия малого бизнеса.
2.1. Применение проектного подхода при создании предприятия малого бизнеса.
2.2. Разработка маркетинговой концепции малого инновационного предприятия.
2.3. Разработка процедуры формирования и реализации проекта создания малого инновационного предприятия.
3. Формирование стратегии развития малого инновационного предприятия.
3.1. Разработка бюджета проекта создания малого инновационного предприятия.
3.2. Разработка стратегии развития и создание системы управления малого инновационного предприятия.
3.3. Комплексная оценка эффективности реализации проекта создания малого инновационного предприятия.
Заключение (рекомендации для конкретного малого инновационного предприятия, выводы)
Есть методические указания. Объем работы около 90 страниц. Срок выполнения 3 недели.
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