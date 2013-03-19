Рефераты - психология

В работе требуется: 1. Кто может быть привлечен в качестве свидетеля? 2. На каких условиях привлекаются специалисты для проведения налоговой проверки? 3. Могут ли быть признаны взаимозависимыми физическое лицо и организация? 4. При наличии каких оснований возникает, изменяется и прекращается обязанность по ...