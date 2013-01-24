Реферат по налоговому праву

В работе требуется:

1. Кто может быть привлечен в качестве свидетеля?

2. На каких условиях привлекаются специалисты для проведения налоговой проверки?

3. Могут ли быть признаны взаимозависимыми физическое лицо и организация?

4. При наличии каких оснований возникает, изменяется и прекращается обязанность по уплате налога и сбора?

5. Какие органы выполняют обязанность сообщать в налоговые органы сведения, связанные с учетом налогоплательщиков?

6. При каком условии банки имеют право не открывать счета организациям и индивидуальным предпринимателям?

7. В каком порядке взыскиваются санкции за налоговые правонарушения?

8. Какие действия можно квалифицировать как налоговые правонарушения?

9. Какой документ служит основанием для принятия предъявленных сумм налога на добавленную стоимость к вычету или возмещению и каковы его реквизиты?

10. Какие категории налогоплательщиков имеют право на профессиональные вычеты при уплате налога на доходы физических лиц.

Требования: объем: 15 стр

Методичку вышлю!

Срок обсуждается!