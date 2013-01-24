Диплом - финансы и кредит

Есть готовый курсач(программа), к нему нужно сделать пояснительную записку чётко по тому примеру, который прикреплён к этому проэкту. Важно чтобы были все схемы и диаграммы которые идут с запиской. Программа курсового относится к теме логистики, ...
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Тема "Рефинансирование ипотечных жилищных кредитов в России: проблемы и пути их решения"
Объем -55 стр без приложенй
АП-80%
Срок- 14.02.
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