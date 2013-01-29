Реферат по истории государства и права

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен5 заявок115 просмотров
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предмет: "История государства и права России"

тема: "II-й Всероссийский съезд Советов и его решения".

Работа должна включать вступление,основную часть(делится на 2-3 подвопроса) и краткий вывод.

Антиплагиат от 60%

Срок исполнения до 3 дней

12-15 листов 14 шрифт 1,5 интервал

Жду предложений по цене

11 лет назад
tvoiaelena
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
professor1978
Ольга 
45 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
год назад
11 лет назад
$13
3 дня
Спасибо за качественную работу!
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