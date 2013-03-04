Реферат Менеджмент

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен2 заявки180 просмотров
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Тема-черты российского менталитета+практические задания в файле

срс по 1,3,5 теме

Объем -10-15

Срок-28.01

11 лет назад
galievre
Лена 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
Выбранный исполнитель
IvariKo
Ирина 
35 летБеларусь
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
11 лет назад
$20
4 дня
Спасибо за работу
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