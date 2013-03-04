Реферат Менеджмент

Темы на выбор: 7. Что такое Черные дыры? Какие звезды в процессе своей эволюции могут превратиться в Черные дыры? 8. Что такое Большой Взрыв (Big Bang)? Чем определяется характер дальнейшей эволюции нашей Вселенной? 9. Эффект Хаббла. Каков возраст нашей ...