Дипломная экономическая

Необходимо написать статью научного характера (не для сайтов и не для студентов!). Просьба отвечать специалистом с медицинским образованием. Оплата 200 р./1 стр.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Тема дипломной:
Пр0движение п0ртфеля т0рг0вых мар0к к0мпании средствами BTL
Нужна 2 и 3 главы
План и методичку прикрепил
Пишите стоимость и сроки
- Похожие заказы
- $500Рефераты, Курсовые и Дипломы7 заявокЗакрыт11 лет назад
необходимо выполнить курсовой проектРефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт11 лет назад
Для выполнения курсовой работы требуется провести анализ тематических сайтов находящихся в зоне .KZ и подготовить отчет по нему в разрезе указанных требований и параметров. Необходимо выявить от 5 до 10 ОСНОВНЫХ сайтов тематики "Недвижимость Казахстана" (размещение ...Завершен11 лет назад
Тема-смутное время Объем -30-35 стр АП-60% Нужно сделать главу 1 для диплома тольк теориюЗавершен11 лет назад
Тема "Налоги в экономической системе общества" Объем — 20 стр. (введение, основная часть, заключение, список лит-ры) Срок — до 28 января. анти — 50 % Уважаемые авторы! Заполняйте заявку грамотно, чтобы Вас можно было выбрать, также указывайте адрес электронной ...Завершен11 лет назад
- $16
Темы на выбор: 7. Что такое Черные дыры? Какие звезды в процессе своей эволюции могут превратиться в Черные дыры? 8. Что такое Большой Взрыв (Big Bang)? Чем определяется характер дальнейшей эволюции нашей Вселенной? 9. Эффект Хаббла. Каков возраст нашей ...Завершен11 лет назад
дисциплина:правоохранительная деятельность в ОВД, тема:проблематика проведения ОРМ в отношении лиц к которым применяется особый порядок производства по уголовным делам,срок?, объём от 15 до 25, и больше ничего нету, сказали что обязательно должны быть сноски в ...Завершен11 лет назад
Необходимо выполнить следующие чертежи: 1.Корпус помпы ЗИЛ 508-10 2.Приспособление для ремонта помпы в сборе с выноской двух деталей Формат А 1Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт11 лет назад
Предмет, дисциплина: Безопасность жизнедеятельности Тема работы: Основные принципы охраны труда в РФ Содержание: Теория Объем работы: 6 без учета титульниго, списка лит-ры и приложений Срок выполнения: до 2 дней!!!! Антиплагиат от 50% Работа начинается с введения, ...Завершен11 лет назад
Диплом по логистике тема: COВЕРШЕНСТВОВАНИЕ CKЛАДСКОЙ ДEЯТЕЛЬНOCТИ ПPEДПРИЯТИЯ - УЧACТНИКА BЭД. объем от 75стр. срок 20 дней требования прикрепленыЗавершен11 лет назад