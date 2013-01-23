Дипломная экономическая

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт2 заявки115 просмотров
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Тема дипломной:

Пр0движение п0ртфеля т0рг0вых мар0к к0мпании средствами BTL

Нужна 2 и 3 главы

План и методичку прикрепил

Пишите стоимость и сроки

11 лет назад
baksi8
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад