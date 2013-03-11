Требуется анализ казахстанских сайтов для курсовой

Для выполнения курсовой работы требуется провести анализ тематических сайтов находящихся в зоне .KZ и подготовить отчет по нему в разрезе указанных требований и параметров.

Необходимо выявить от 5 до 10 ОСНОВНЫХ сайтов тематики "Недвижимость Казахстана" (размещение объявлений, аналитика, и все что с этим связано), представляющих собой "ядро" Казнета по теме Недвижимость (не берем сайты застройщиков, строительных организаций или им подобных). Основной интерес представляют сайты, имеющие своим контентом подачу объявлений о продаже, покупке, аренде недвижимости (это могу быть и сайты объявлений типа Slando, Avito, Из рук в руки и тп).

По каждому из сайтов необходимо выделить информацию и провести анализ следующих параметров:

1. Посещаемость сайта (за последние 3-6 месяцев, идеально за последний год: в разрезе месяцев)

2. Основные 10 поисковых запросов и на каком место по каждому из запросов сайт находится в выдаче Яндекса и Гугла

3. Привести теги meta и description сайтов

4. Выделить положительные стороны сайта (на ваш взгляд). Рассматриваем с точки зрения дизайна, юзабилити, удобства подачи объявления и полноты информации, указываемой в объявлении.

5. Выделить отрицательные стороны сайта (на ваш взгляд). Рассматриваем с точки зрения дизайна, юзабилити, удобства подачи объявления и полноты информации, указываемой в объявлении.

6. Количество объявлений на сайте о продаже и аренде (какое было на момент анализа).

Отдельно:

7. Найти информацию о количестве агентств недвижимости и частных риэлторов в Казахстане(если будет) и по городам: Алматы, Астана, Караганда (если попадется информация по другим городам, можно указать и их)

8. Найти информацию о количестве объектов недвижимости выставленных на продажу и на аренду в Алматы, Астане, Караганде (если попадется информация в динамике или за другие периоды, можно привести и ее, только указать за какие). Если попадется информация по другим городам или по Казахстану в целом, тоже можно указать ее

9. Проанализировать и выделить основные сегменты (портрет) целевой аудитории, которая пользуется приведенными вами сайтами.

Заявки подавать в формате:

1. Список сайтов, которые вы будете анализировать (чтобы я видел, что вы правильно меня понимаете о чем идет речь)

2. Стоимость

3. Срок

Оплата по СБС или электронными деньгами по факту сдачи работы. Данные заявок скрыты от других фрилансеров, поэтому сайты, которые вы будете указывать в заявке будут видны только мне и подавшему.