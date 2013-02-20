Реферат по налогам

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен11 заявок173 просмотра
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Тема "Налоги в экономической системе общества"

Объем — 20 стр. (введение, основная часть, заключение, список лит-ры)

Срок — до 28 января.

анти — 50 %

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11 лет назад
AMC
46 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Sunnygirlcat
Светлана 
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 лет назад
$13
3 дня
Хорошая работа. Четко в срок. Спасибо!
Хороший заказчик, четкое задание, оперативная связь .Оплата в срок.