Проектирование специальных режущих инструментов

дисциплина:правоохранительная деятельность в ОВД, тема:проблематика проведения ОРМ в отношении лиц к которым применяется особый порядок производства по уголовным делам,срок?, объём от 15 до 25, и больше ничего нету, сказали что обязательно должны быть сноски в ...