Диплом, бизнес-план

$250
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт7 заявок135 просмотров
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Тема: Бизнес план создания нового предприятия

срок 25-30 дней

80 страниц, 3 главы

требования к содержанию отправлю в ответ на запрос

нужен исполнитель имеющий нормальный знания на уровне базовых категорий маркетинга, менеджмента, финансового менеджмента

копипаст - не прокатит

11 лет назад
bb474
51 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад