Курсовая по микроэкономике

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Предмет, дисциплина: микроэкономика

Тема работы: Эластичность спроса и ее факторы в условиях России (отрасли региона)

Тип работы: Курсовая

Содержание: Теория+практика

Антиплагиат от 65%

Объем работы: 30 листов

Подробные требования в файле

Срок выполнения: до 5 дней.

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11 лет назад
tvoiaelena
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад