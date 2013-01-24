Курсовая по численным методам

$85
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Предмет, дисциплина: информационные технологии,численные методы

Курсовая состоит из 3 заданий

Срок исполнения до 2 дней!!

Работу сделать для 7 варианта в 3 задании значения х брать по столбцу для y8

11 лет назад
tvoiaelena
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад