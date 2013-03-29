Диплом по экономике

Курсовой проект - "Утилизация сточных вод техногенного комплекса". Гидротехнический факультет. Разработка замкнутой системы производственного водообеспечения техногенного комплекса. По работе есть все материалы - методичка с примером выполнения, есть подобный готовый вариант. В приложении - Балансовая схема производственного водообеспечения ...
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Тип работы: Диплом
Предмет: Экономика
Объем работы: 80
Срок выполнения: 29-03-2013
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