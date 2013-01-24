Пояснительная записка к курсовому по примеру

Есть готовый курсач(программа), к нему нужно сделать пояснительную записку чётко по тому примеру, который прикреплён к этому проэкту. Важно чтобы были все схемы и диаграммы которые идут с запиской.

Программа курсового относится к теме логистики, т.е. организация работы логистической компании. Сам проэкт это Веб сайт + админка(пхп) с базой данных mysql, ничего сложного.

Сроки: как можно быстрее, хоть сегодня взять и сделать.