Реферат по психологии в деятельности ОВД

Тема: Обеспечение конкурентоспособности предприятия в современных условиях К данному диплому нужно будет написать практику! (которая должна проходится в стенах московской финансовой юридической академии (теперь университета). Требования: объем обсуждается, оригинальность не ниже 85%, сноски, в ведении: ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Тема: Судебно – психологическая экспертиза (СПЭ): объект, предмет, цели и задачи судебно-психологической экспертизы
В работе следует изложить следующие вопросы:
- объект и предмет СПЭ, основания ее назначения в уголовном процессе;
- методологические основы проведения СПЭ;
- виды судебно-психологических экспертиз, условия и порядок их проведения.
Требования: объем 12-15 стр, оригинальность не ниже 80-85%, сноски
Методичку вышлю!
Жду предложений по цене!
Срок обсуждается!
- Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен11 лет назад
Тема диплома - Совершенствование организации документооборота с применением информационно-коммуникационных технологии (другими словами автоматизация документооборота). Желательно на примере крупного предприятия. Факультет - Экономический Интересует готовая дипломная работа. все предложения с ценами и планами в личку.Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Курсовая работа. Задание во вложении. В заявке прошу указывать сразу и цену, и срок выполнения.Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте. Нужно написать реферат. Тема: Власть и мораль в деятельности юриста,проблема их взаимоотношений. Объем 23 страницы. Интересует срок и цена. Оформление по госту. Уникальность 73-75% строго. Жду ваших предложении.Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт11 лет назад
Тема "Рефинансирование ипотечных жилищных кредитов в России: проблемы и пути их решения" Объем -55 стр без приложенй АП-80% Срок- 14.02.Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Есть готовый курсач(программа), к нему нужно сделать пояснительную записку чётко по тому примеру, который прикреплён к этому проэкту. Важно чтобы были все схемы и диаграммы которые идут с запиской. Программа курсового относится к теме логистики, ...Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется написать 5 дипломных проектов по БЖД. Методичка и практика есть. Тема: Технологическое решение реконструкции здания , столовой Тема: Технологическое решение реконструкции здания ,кафе Тема : Проектирование и строительство общественной столовой Тема : Проектирование и строительство общественной столовой. Тема: Реконструкция холодильного ...Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Тип работы: Диплом Предмет: Экономика Объем работы: 80 Срок выполнения: 29-03-2013 Антиплагиат от 50%Рефераты, Курсовые и Дипломы10 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Курсовой проект - "Утилизация сточных вод техногенного комплекса". Гидротехнический факультет. Разработка замкнутой системы производственного водообеспечения техногенного комплекса. По работе есть все материалы - методичка с примером выполнения, есть подобный готовый вариант. В приложении - Балансовая схема производственного водообеспечения ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $250
Тема: Бизнес план создания нового предприятия срок 25-30 дней 80 страниц, 3 главы требования к содержанию отправлю в ответ на запрос нужен исполнитель имеющий нормальный знания на уровне базовых категорий маркетинга, менеджмента, финансового менеджмента копипаст - ...Рефераты, Курсовые и Дипломы7 заявокЗакрыт11 лет назад