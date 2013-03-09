Реферат по психологии в деятельности ОВД

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Тема: Судебно – психологическая экспертиза (СПЭ): объект, предмет, цели и задачи судебно-психологической экспертизы

В работе следует изложить следующие вопросы:

- объект и предмет СПЭ, основания ее назначения в уголовном процессе;

- методологические основы проведения СПЭ;

- виды судебно-психологических экспертиз, условия и порядок их проведения.

Требования: объем 12-15 стр, оригинальность не ниже 80-85%, сноски

Методичку вышлю!

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Срок обсуждается!

11 лет назад
gekgir
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
professor1978
Ольга 
45 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
год назад
11 лет назад
$15
4 дня
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