Реферат: проф. этика.

Тема "Рефинансирование ипотечных жилищных кредитов в России: проблемы и пути их решения" Объем -55 стр без приложенй АП-80% Срок- 14.02.
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Здравствуйте.
Нужно написать реферат.
Тема: Власть и мораль в деятельности юриста,проблема их взаимоотношений.
Объем 23 страницы.
Интересует срок и цена.
Оформление по госту.
Уникальность 73-75% строго.
Жду ваших предложении.
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