Реферат по трудовому праву

Теоретическое задание: Основания прекращения, приостановления и снижение размера выплаты пособия по безработице

Практическое задание: Решите письменно задачу

Задача

Семенова, работавшая бухгалтером расчетного отдела предприятия, приказом директора этого предприятия 10 сентября была переведена в связи с производственной необходимостью на должность кассира сроком на два месяца. Считая перевод необоснованным, она к выполнению новых обязан¬ностей не приступила. К работе бухгалтера ее не допускали, хотя на работу она выходила ежедневно.

17 сентября приказом директора Семенова была уволена за прогул. Считая свое увольнение незаконным, Семенова обратилась в суд.

1. Правомерны ли действия директора предприятия?

2. Что такое перевод работника на другую работу?

3. Является ли отказ от работы Семеновой прогулом?

4. Какое решение должен принять суд?

Все ответы на поставленные в задаче вопросы должны содержать ссылки на нормативные правовые акты, статьи Трудового кодекса РФ. Каж¬дый ответ должен соответствовать номеру вопроса в задаче.

Объем ответа на теоретический вопрос должен составлять 10-12 листов печатного текста. Гарнитура Times New Roman, размер шрифта - 14, интер¬вал -1,5.

Методичку вышлю.

Срок обсуждается.