Курсовая - История

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен8 заявок202 просмотра
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Тема-быт и культура казахов"

Объем -20 стр

АП -70%

Срок- 1.02.

введение(сюда будет включатся актуальность)

историческое содержание

антропологические признаки

типы поселения

костюмы

праздники

верования

ремесло

и последние заключение.

11 лет назад
galievre
Лена 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
Выбранный исполнитель
Malikova
Юлия 
41 годУкраина
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад
$30
4 дня
Отличная работа
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